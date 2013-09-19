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Бюджет Києва в 2022 році може
скласти понад 71 мільярд -...

Бюджет Києва в 2022 році може скласти понад 71 мільярд -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:49

Бюджет Києва в 2022 році може скласти понад 71 мільярд -...

Пропонуємо до обговорення:
З огляду на тенденції розвитку міста, бюджет Києва в 2022 році може скласти понад 71 мільярд гривень.

Дивися повний текст Бюджет Києва в 2022 році може скласти понад 71 мільярд - Кличко.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:50

Кому ще не ясні істинні мотиви усунення Кличка з посади голови КМДА?
sun9man
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