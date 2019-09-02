З огляду на тенденції розвитку міста, бюджет Києва в 2022 році може скласти понад 71 мільярд гривень.
Дивися повний текст Бюджет Києва в 2022 році може скласти понад 71 мільярд - Кличко.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 08:49
Бюджет Києва в 2022 році може скласти понад 71 мільярд -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет Києва в 2022 році може скласти понад 71 мільярд - Кличко.
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:46
Re: мотиви
опишите, пжлст.
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