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В Україні запрацював
Фонд енергоефективності

В Україні запрацював Фонд енергоефективності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:14

В Україні запрацював Фонд енергоефективності

Пропонуємо до обговорення:
Фонд енергоефективності розпочав свою роботу. Відтепер кожне з понад 30 тисяч українських ОСББ може отримати грант за Програмою комплексної модернізації багатоповерхівок «Енергодім».

Дивися повний текст В Україні запрацював Фонд енергоефективності.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:14

Лучше бы заставили долба...бов, контролирующих теплоэнерго модернизировать теплотрассы. Толку было бы больше. А так, "товарищи" будут греть улицу , а все за это будут платить
vor12
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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