Фонд енергоефективності розпочав свою роботу. Відтепер кожне з понад 30 тисяч українських ОСББ може отримати грант за Програмою комплексної модернізації багатоповерхівок «Енергодім».
Дивися повний текст В Україні запрацював Фонд енергоефективності.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 09:14
В Україні запрацював Фонд енергоефективності
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Дивися повний текст В Україні запрацював Фонд енергоефективності.
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:14
Лучше бы заставили долба...бов, контролирующих теплоэнерго модернизировать теплотрассы. Толку было бы больше. А так, "товарищи" будут греть улицу , а все за это будут платить
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