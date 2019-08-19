Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківшини.
Дивися повний текст Заблокували сім-карту: в Калуші аферисти незаконно оформили кредит на місцеву жительку.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 09:21
Заблокували сім-карту: в Калуші аферисти незаконно...
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Дивися повний текст Заблокували сім-карту: в Калуші аферисти незаконно оформили кредит на місцеву жительку.
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:21
я вже давно у оператора зареєстрував свою сім-карту на паспорт і плюс код, без якого, сім карту ніхто не зможе отримати - подвійний захист
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