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Заблокували сім-карту: в
Калуші аферисти незаконно...

Заблокували сім-карту: в Калуші аферисти незаконно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:21

Заблокували сім-карту: в Калуші аферисти незаконно...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківшини.

Дивися повний текст Заблокували сім-карту: в Калуші аферисти незаконно оформили кредит на місцеву жительку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:21

я вже давно у оператора зареєстрував свою сім-карту на паспорт і плюс код, без якого, сім карту ніхто не зможе отримати - подвійний захист
vitalyl
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