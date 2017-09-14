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Кравцов розповів, скільки може
тривати реструктуризація УЗ

Кравцов розповів, скільки може тривати реструктуризація УЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:29

Кравцов розповів, скільки може тривати реструктуризація УЗ

Пропонуємо до обговорення:
Процес реструктуризації АТ "Укрзалізниця" може тривати від одного до трьох-чотирьох років залежно від обраного урядом сценарію.

Дивися повний текст Кравцов розповів, скільки може тривати реструктуризація УЗ.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 09:29

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