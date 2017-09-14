|
|
Кравцов розповів, скільки може тривати реструктуризація УЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Процес реструктуризації АТ "Укрзалізниця" може тривати від одного до трьох-чотирьох років залежно від обраного урядом сценарію.
Дивися повний текст Кравцов розповів, скільки може тривати реструктуризація УЗ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90710
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 вер, 2019 09:29
бггг!
-
nvvetal
-
-
- Повідомлень: 64
- З нами з: 27.04.08
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор