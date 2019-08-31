80% українських заробітчан готові працювати за кордоном із зарплатою понад $1 тис.
Дивися повний текст На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування.
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
80% + 10% + 21% = 111% - это как? Значит и остальные цифры взяты с потолка?
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:25
Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван
"Больше 2000" входит в группу "больше 1000", так что 80%+21%=101%. 1% - банально результат округления
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