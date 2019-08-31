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На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
Пропонуємо до обговорення:
80% українських заробітчан готові працювати за кордоном із зарплатою понад $1 тис.
Дивися повний текст На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування
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R2
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
80% + 10% + 21% = 111% - это как? Значит и остальные цифры взяты с потолка?
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RomanTik
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:25
RomanTik написав:80% + 10% + 21% = 111% - это как? Значит и остальные цифры взяты с потолка?
"Больше 2000" входит в группу "больше 1000", так что 80%+21%=101%. 1% - банально результат округления
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Faceless
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:14
76% - мужчины, причем не самые умные. Когда они перевезут туда жен и детей, и в полный рост столкнутся с медициной, образованием, налоговой и пенсионной системой, то их семья поможет им кардинально поменять свое мнение.
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astatempo
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:51
astatempo написав:
76% - мужчины, причем не самые умные. Когда они перевезут туда жен и детей, и в полный рост столкнутся с медициной, образованием, налоговой и пенсионной системой, то их семья поможет им кардинально поменять свое мнение.
А що не так у США або Німеччині із медициною, освітою, податками і пенсією? Там все настільки погано, що в Україні буде краще?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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NetSerpent
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:34
NetSerpent написав: astatempo написав:
76% - мужчины, причем не самые умные. Когда они перевезут туда жен и детей, и в полный рост столкнутся с медициной, образованием, налоговой и пенсионной системой, то их семья поможет им кардинально поменять свое мнение.
А що не так у США або Німеччині із медициною, освітою, податками і пенсією? Там все настільки погано, що в Україні буде краще?
У нас лучше, существенно лучше. Да побегать прийдется.. Но с тех пор как появилась возможность сравнивать- у нас все просто супер
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Moimir
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Додано: Чет 05 вер, 2019 15:16
Moimir написав: NetSerpent написав: astatempo написав:
76% - мужчины, причем не самые умные. Когда они перевезут туда жен и детей, и в полный рост столкнутся с медициной, образованием, налоговой и пенсионной системой, то их семья поможет им кардинально поменять свое мнение.
А що не так у США або Німеччині із медициною, освітою, податками і пенсією? Там все настільки погано, що в Україні буде краще?
У нас лучше, существенно лучше. Да побегать прийдется.. Но с тех пор как появилась возможность сравнивать- у нас все просто супер
Я столкнулся с медициной, образованием, налогами и пенсией в США. Страшная вещь, поэтому решил не возвращаться в Украину.
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Dear_Sir
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