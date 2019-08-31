80% українських заробітчан готові працювати за кордоном із зарплатою понад $1 тис.
Дивися повний текст На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування.
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:22
80% + 10% + 21% = 111% - это как? Значит и остальные цифры взяты с потолка?
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:25
Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван
"Больше 2000" входит в группу "больше 1000", так что 80%+21%=101%. 1% - банально результат округления
Додано: Чет 05 вер, 2019 11:14
76% - мужчины, причем не самые умные. Когда они перевезут туда жен и детей, и в полный рост столкнутся с медициной, образованием, налоговой и пенсионной системой, то их семья поможет им кардинально поменять свое мнение.
Додано: Чет 05 вер, 2019 11:51
А що не так у США або Німеччині із медициною, освітою, податками і пенсією? Там все настільки погано, що в Україні буде краще?
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:34
У нас лучше, существенно лучше. Да побегать прийдется.. Но с тех пор как появилась возможность сравнивать- у нас все просто супер
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:16
Я столкнулся с медициной, образованием, налогами и пенсией в США. Страшная вещь, поэтому решил не возвращаться в Украину.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:05
Сезонники не перевезут. Семьи вывозят люди со специальностью и зарплатами ближе к средней и выше. Медицина в Польше, конечно, специфическая: запись на прием или процедуру может быть на год вперед (то ли докторов мало, то ли пациентов много). Ждем, пока украинские врачи подтянутся.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:11
"Третина заробітчан на сезонних роботах отримувала зарплату понад $1 тис.,Ще 32% осіб мали дохід $700-1000, 18% – $500-700.
33%+32%+18%=83%.
ОЛХ для лохов пишут, "банальные результаты округления" тут не при чём
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:12
Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван
В принципе сходится с моими данными опросов знакомых - поджавляющее большинство тех, кто на "поляках" привозит" домой на Галичину 700-750 чистыми, зарабатывают соответственно чуть больше, разница уходит на покушать, на переночевать,и на пивко иногда.
Правда , в материале умалчивается сколько гастеры батрачат часов в месяц.
По моим опросам,чтобы привези с "поляков" пресловутые 700-750 чистыми, батрачить надо минимум 250 часов в месяц против 160 по украинскому трудовому кодексу.
Некоторые устраиваются получше чем 1- 12 злотых в час, либо спецы, столяры типа в Гданське яхты фигачат, либо горничная в отель в Варшаве по знакомству, ну т.е. нужна специальность,профессионализм, ну или блат - по знакомству попасть на теплое местечко.
По наблюдениям за последине пять лет сфигачило на поляки и в другие страны в 2 раза больше людей, чем это количество было раньше.
Отсюда проблемы у малого бизнеса тут,и падение финансовых показателей, недостаточный рост у сетевиков по сравнению с нормальной ситуацией в экономике.
Короче, за копейки вкалывают, что тут говорить, после тгого как наших стало больше им соответственно стакли меньше платить.
Когда товара - рабочей силы на рынке много, он падает в цене, Все закономерно.
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