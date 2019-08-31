На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування

Додано: Чет 05 вер, 2019 16:12

В принципе сходится с моими данными опросов знакомых - поджавляющее большинство тех, кто на "поляках" привозит" домой на Галичину 700-750 чистыми, зарабатывают соответственно чуть больше, разница уходит на покушать, на переночевать,и на пивко иногда.



Правда , в материале умалчивается сколько гастеры батрачат часов в месяц.

По моим опросам,чтобы привези с "поляков" пресловутые 700-750 чистыми, батрачить надо минимум 250 часов в месяц против 160 по украинскому трудовому кодексу.



Некоторые устраиваются получше чем 1- 12 злотых в час, либо спецы, столяры типа в Гданське яхты фигачат, либо горничная в отель в Варшаве по знакомству, ну т.е. нужна специальность,профессионализм, ну или блат - по знакомству попасть на теплое местечко.



По наблюдениям за последине пять лет сфигачило на поляки и в другие страны в 2 раза больше людей, чем это количество было раньше.

Отсюда проблемы у малого бизнеса тут,и падение финансовых показателей, недостаточный рост у сетевиков по сравнению с нормальной ситуацией в экономике.



Короче, за копейки вкалывают, что тут говорить, после тгого как наших стало больше им соответственно стакли меньше платить.



Когда товара - рабочей силы на рынке много, он падает в цене, Все закономерно.