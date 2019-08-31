На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування

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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:27
Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван
Зарплаты постепенно сравниваются. Знакомый приехал из Литвы и удивился росту украинских зарплат. Говорит, такими темпами куда-то ездить станет просто не выгодно. Как всегда, собрали сливки те, кто поехал среди первых. А сейчас цены в долларе взлетели, по сравнению с 2014-2015 в 2-3 раза. Т. е. за заработанные доллары/злотые теперь в Украине можно купить в 2-3 раза меньше. Ещё и украинские зарплаты выросли в 3 раза. В конце 2014 знакомая работала за 120 грн/день или около $8 в день. Сейчас 600 грн/день или $24 за ту же работу, а по качеству жизни то же самое, из-за роста цен. Только за границу ездить не так выгодно, как раньше. Говорит, от этого и рост зарплаты, чтоб за бугор не сбежала
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:03
Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:03
Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван
Получать зарплату $1000 (пусть даже после вычета налогов) - это грустно. Это только если жить по 5-6 человек в комнате, питаться самыми дешевыми макаронами и знать, что ты это терпишь, чтобы отложить деньги и отвезти их семье.
Понятно, что долго так жить не хочется, и что перевозить семью на таких условиях мало кто согласится. А если перевозить семью - это значит снимать квартиру, это страховка, транспорт, нормальные продукты, покупка вещей жене и ребенку (детям) - в общем, тяжело.
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