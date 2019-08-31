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На яку зарплату згодні українські
заробітчани - опитування

На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 16:27

Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван

Зарплаты постепенно сравниваются. Знакомый приехал из Литвы и удивился росту украинских зарплат. Говорит, такими темпами куда-то ездить станет просто не выгодно. Как всегда, собрали сливки те, кто поехал среди первых. А сейчас цены в долларе взлетели, по сравнению с 2014-2015 в 2-3 раза. Т. е. за заработанные доллары/злотые теперь в Украине можно купить в 2-3 раза меньше. Ещё и украинские зарплаты выросли в 3 раза. В конце 2014 знакомая работала за 120 грн/день или около $8 в день. Сейчас 600 грн/день или $24 за ту же работу, а по качеству жизни то же самое, из-за роста цен. Только за границу ездить не так выгодно, как раньше. Говорит, от этого и рост зарплаты, чтоб за бугор не сбежала
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:03

Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван

  ЯЧитатель написав:"Третина заробітчан на сезонних роботах отримувала зарплату понад $1 тис.,Ще 32% осіб мали дохід $700-1000, 18% – $500-700.
33%+32%+18%=83%.

Логично, что остальные 17% это меньше $500
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 21:03

Re: На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитуван

Получать зарплату $1000 (пусть даже после вычета налогов) - это грустно. Это только если жить по 5-6 человек в комнате, питаться самыми дешевыми макаронами и знать, что ты это терпишь, чтобы отложить деньги и отвезти их семье.
Понятно, что долго так жить не хочется, и что перевозить семью на таких условиях мало кто согласится. А если перевозить семью - это значит снимать квартиру, это страховка, транспорт, нормальные продукты, покупка вещей жене и ребенку (детям) - в общем, тяжело.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:48

safonovstanislav
Я с вами полностью согласен. Помимо того что у нас в долларах всё подорожало, ещё и там всё дорожает. Я в Польше был год назад, но как то смотрел недавно видео про супермаркет, цены у них стали выше. Жильё подорожало, да и не только в Польше. Транспорт тоже всё дороже, готовишься к поездке, собираешь информацию про город и страну, приезжаешь и бац, вместо 1,5 евро уже 2 евро проезд на автобусе. Такими темпами через год и смысла не будет ехать. Ну привезёшь ты оттуда за 3 месяца пару тысяч, только это три месяца выброшенные из жизни. Будешь там жить(хотя-бы кавалерку снимать) как Маменко говорил, с голой задницей приедешь. А дома хоть жена под боком и если оба супруга работают то и жить можно.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:04

  PasserBy написав:Получать зарплату $1000 (пусть даже после вычета налогов) - это грустно.

Краще тут працювати за 300?
Як на мене, краще 4 місяці повкалувати в Польші і 8 місяців відпочивати тут, ніж працювати тут 12 місяців.
safonovstanislav написав:Зарплаты постепенно сравниваются.

Все зав"язано на курс гривні! В 2015 курс був 28, Польша була мегавигідна. Зараз курс 25 + зарплати/ціни зросли - Польша стала просто вигнідна.
Що дальше буде з курсом? - стабільність - зарплати будуть вирівнюватись, обвал - поїде ще більше людей.
andrijk777
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