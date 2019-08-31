На яку зарплату згодні українські заробітчани - опитування

Додано: П'ят 06 вер, 2019 05:48

safonovstanislav

Я с вами полностью согласен. Помимо того что у нас в долларах всё подорожало, ещё и там всё дорожает. Я в Польше был год назад, но как то смотрел недавно видео про супермаркет, цены у них стали выше. Жильё подорожало, да и не только в Польше. Транспорт тоже всё дороже, готовишься к поездке, собираешь информацию про город и страну, приезжаешь и бац, вместо 1,5 евро уже 2 евро проезд на автобусе. Такими темпами через год и смысла не будет ехать. Ну привезёшь ты оттуда за 3 месяца пару тысяч, только это три месяца выброшенные из жизни. Будешь там жить(хотя-бы кавалерку снимать) как Маменко говорил, с голой задницей приедешь. А дома хоть жена под боком и если оба супруга работают то и жить можно.