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ЄС відмовився від імпорту українських овочів і фруктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:26
Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня 2019 року імпортери фруктів у країнах ЄС відмовляються купувати яблука і груші з України та інших країн, що не входять до Євросоюзу, в зв'язку з набранням чинності директиви (EU) 2019/523.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:26
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