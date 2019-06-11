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Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:23

Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Президента.

Дивися повний текст Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн - указ Президента.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:23

А как быть с коммуналкой, к-ую считают по кол-ву прописанных? А как быть с детьми, к-ых сейчас вообще просто так не перепрописать?
lite
 
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