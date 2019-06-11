Про це повідомляється на сайті Президента.
Дивися повний текст Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн - указ Президента.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 13:23
Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн - указ Президента.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:23
А как быть с коммуналкой, к-ую считают по кол-ву прописанных? А как быть с детьми, к-ых сейчас вообще просто так не перепрописать?
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:50
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:50
а как быть с военкоматом без отметки которого не ставят на учет? )\
что-то младорехформаторы разошлись )
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:11
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