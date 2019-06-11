Про це повідомляється на сайті Президента.
Дивися повний текст Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн - указ Президента.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:23
Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн - указ Президента.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:23
А как быть с коммуналкой, к-ую считают по кол-ву прописанных? А как быть с детьми, к-ых сейчас вообще просто так не перепрописать?
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:50
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:50
а как быть с военкоматом без отметки которого не ставят на учет? )\
что-то младорехформаторы разошлись )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:11
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:19
Re: Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -
Есть такое понятие как дело военнообязанного, оно хранится в военкомате по месту прописки.
Достаточно в порядке хохмы онлайн прописываться каждую неделю по очереди у тети, у дяди, у родителей, у бабушки и просто у добрых знакомых, чтобы это хаотично перемещающееся вслед за пропиской дело исчезло в нашем бардаке навсегда.
А просканировать и перевести в онлайн десяток миллионов дел это вопрос не одного года.
Додано: Чет 05 вер, 2019 20:59
Завести электронный реестр, в который будут вносить информацию о новом месте регистрации, несложно. Но для начала нужно определить, при выполнении каких действий может потребоваться эта информация, и зафиксировать порядок ее получения в нормативных актах. Чтобы потом не было вопросов, что кому-то отказали в выполнении тех или иных действий, потому что не смогли (или "не смогли") определить адрес регистрации. Или наоборот - выполнили какие-то действия незаконно.
А еще нужно будет определить порядок доступа к этой информации, разработать программное обеспечение, обеспечить поддержку пользователей и защиту персональных данных, включая выполнение требований GDPR ... В общем, тут сразу огромный пласт вопросов и много денег для освоения.
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:02
Сотни тысяч если не миллионы по факту живущие за рубежом и не имеющие прописки и фактическо места жительства в Украине куда должны регистрироваться? Консульский учет за рубежом при котором теряется прописка в Украине, учет в военкомате и т.п. процедура сугубо добровольная согласно закона. Коллизия, однако, мертвые души.
|