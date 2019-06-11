Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:50
пшик
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mikhpatalakha
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