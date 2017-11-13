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Зареєструватися за місцем
проживання можна буде онлайн -...

Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:50

пшик
mikhpatalakha
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:06

Re: Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -

  skvortcov_roman написав:Дилетантская статья. Вы хотя бы прочтите, что в Указе
"10) опрацювання питання щодо запровадження реєстрації місця проживання за декларативним принципом шляхом подання заяви B електронній формі із забезпеченням непорушності прав власника, а також забезпечення взаємодії відповідних реєстрів територіальних громад з національними електронними інформаційними ресурсами;""

Это не факт, что будет опрацьвоно, не факт, что будет реализовано. А там или ишак или падишах...


[justify]

Так то оно так, но нет дыма без огня - это ведь реальные подачи новоявленных властей, их " чаяния ", так сказать

Что они как-то не стремятся к реальными действиями направленными на улучшение благосостояния и безопасности своих граждан и своей страны в целом, к примеру по всему Киеву в открытую торгуют наркопритоны, менты все и всех знают, но бездействуют ... ? !

А вот симки по паспорту и зарегистрируйся везде где ты есть будь добр, кровь из носу просто, даже сайтик тебе зделаем дорогой наш гражданин 8)

Чет на нормальных граждан все время какие-то "портретные" рамки пытаются повесить

[/justify]

П.С. Админы, добавьте выравнивание текста по ширине, а то как-то не красиво :|
pavilion_dv
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