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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:06
Re: Зареєструватися за місцем проживання можна буде онлайн -
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Так то оно так, но нет дыма без огня - это ведь реальные подачи новоявленных властей, их " чаяния ", так сказать
Что они как-то не стремятся к реальными действиями направленными на улучшение благосостояния и безопасности своих граждан и своей страны в целом, к примеру по всему Киеву в открытую торгуют наркопритоны, менты все и всех знают, но бездействуют ... ? !
А вот симки по паспорту и зарегистрируйся везде где ты есть будь добр, кровь из носу просто, даже сайтик тебе зделаем дорогой наш гражданин
Чет на нормальных граждан все время какие-то "портретные" рамки пытаются повесить
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П.С. Админы, добавьте выравнивание текста по ширине, а то как-то не красиво
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