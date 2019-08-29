RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці назвали найдієвіші
методи боротьби з корупцією

Українці назвали найдієвіші методи боротьби з корупцією
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:45

Українці назвали найдієвіші методи боротьби з корупцією

Пропонуємо до обговорення:
Респонденти оцінили якість надання адміністративних послуг в Україні.

Дивися повний текст Українці назвали найдієвіші методи боротьби з корупцією.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90712
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 13:45

Позитивные цифры явно завышены( по заказу).Неделю назад брал справку в поселковом совете о составе семьи срок её действия ТРИ ДНЯ.О какой статистике можно рассуждать?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1759
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleksandrs74, hno3 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американські б/в авто завойовують ринок. За що українці... 1, 2
R2 » Сер 04 вер, 2019 10:10
12 601
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 10:34
_hunter
У яких країнах українці отримують пенсії
R2 » Чет 29 сер, 2019 14:48
7 638
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 11:22
blueiceua
Назвали ціну нової Skoda Scala для України
R2 » Нед 01 вер, 2019 17:16
6 312
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 17:36
Watcher

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.