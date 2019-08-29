Респонденти оцінили якість надання адміністративних послуг в Україні.
Дивися повний текст Українці назвали найдієвіші методи боротьби з корупцією.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:45
Українці назвали найдієвіші методи боротьби з корупцією
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці назвали найдієвіші методи боротьби з корупцією.
Додано: Чет 05 вер, 2019 13:45
Позитивные цифры явно завышены( по заказу).Неделю назад брал справку в поселковом совете о составе семьи срок её действия ТРИ ДНЯ.О какой статистике можно рассуждать?
Зараз переглядають цей форум: aleksandrs74, hno3 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|