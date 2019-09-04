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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Чет 05 вер, 2019 15:31
Львов глазами понаехавшей. Интересные факты о городе.
Всем привет. Я переехала во Львов. И снимаю видео про необычные места в городе. Легенды и мифы Львова. Была в ресторане кнайпа Под золотой розой, а так же посетила два необычных дворика во Львове. Двор потерянных игрушек и Двор Музей СССР. Мне все понравилось, было очень интересно посетить необычные дворики и ресторан. А Вы были в этих местах？Какие впечатления остались после посещения？
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