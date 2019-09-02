BlaBlaCar назвав найпопулярніші карпулінгові маршрути серед українців за літо 2019 року.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 16:02
BlaBlaCar назвав найпопулярніші літні напрямки
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Дивися повний текст BlaBlaCar назвав найпопулярніші літні напрямки.
Додано: Чет 05 вер, 2019 16:03
"За три месяца лета украинцы предложили около 7 тыс. мест в своих автомобилях"... Туфта! Это 80 мест в сутки. Только в мой родной райцентр из Киева/в Киев [блаблакаром, естественно] больше этого количества ездит
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