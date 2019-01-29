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Газ "про запас" придбали
вже більше 7 тисяч сімей

Газ "про запас" придбали вже більше 7 тисяч сімей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:10

Газ "про запас" придбали вже більше 7 тисяч сімей

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресс-служба НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Газ \"про запас\" придбали вже більше 7 тисяч сімей.
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:10

В Донецкой области купить газ по летней цене на зиму до сих пор нельзя.
jyldyrym1
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