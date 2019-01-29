Про це повідомляє пресс-служба НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Газ \"про запас\" придбали вже більше 7 тисяч сімей.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:10
Газ "про запас" придбали вже більше 7 тисяч сімей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ \"про запас\" придбали вже більше 7 тисяч сімей.
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:10
В Донецкой области купить газ по летней цене на зиму до сих пор нельзя.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:03
Re: Газ
Уже ставили квартирные счетчики в 2017 году с утвержденной законодательно компенсацией в течении 2018 года, которая так и осталась без реального механизма такого возврата.
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