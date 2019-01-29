Про це повідомляє пресс-служба НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Газ \"про запас\" придбали вже більше 7 тисяч сімей.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 17:10
Газ "про запас" придбали вже більше 7 тисяч сімей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Газ \"про запас\" придбали вже більше 7 тисяч сімей.
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:10
В Донецкой области купить газ по летней цене на зиму до сих пор нельзя.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:03
Re: Газ
Уже ставили квартирные счетчики в 2017 году с утвержденной законодательно компенсацией в течении 2018 года, которая так и осталась без реального механизма такого возврата.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:15
Что за статья странная: где этот продукт купить можно? -- что это вообще такое?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:07
Re: Газ
ну хз-хз..... я бы в нашей чудо стране не стал платить коммуналку вперед)))
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:41
Эта новость давно сообщается при входе в личный кабинет на 104.ua там и вся детальная информация.
Если коротко можно "затариться" газом по нынешней цене наперед на сезон отопления, типа они не обещают но как-бы намекают, что зимой цена будет другой
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:52
интересен текст допика, котор. при такой покупке подписываешь.. если у кого есть, плиз. поделитесь
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:01
вот здесь можно прочитать подробнее
а купить можно даже онлайн, здесь
но что-то я стремаюсь в нашем государстве давать деньги наперед без каких-либо гарантий, а то вдруг опять акция "прикрути" и с кого спрашивать?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:03
Клаус, можно прочитать в личном кабинете на сайте
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