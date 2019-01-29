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Газ "про запас" придбали
вже більше 7 тисяч сімей

Газ "про запас" придбали вже більше 7 тисяч сімей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:49

  RomanTik написав:
  _hunter написав:
З моменту запуску 23 серпня групою Нафтогаз нового продукту для побутових споживачів «Газовий запас» в рамках акції #ТвояEнергонезалежність його придбали вже 7320 українських родин.

Что за статья странная: где этот продукт купить можно? -- что это вообще такое?

вот здесь можно прочитать подробнее https://gas.ua/
а купить можно даже онлайн, здесь https://104.ua/ua/news/id/tvoja-energonezalezhnist-jak-zabezpechiti-sebe-gaz-35190
но что-то я стремаюсь в нашем государстве давать деньги наперед без каких-либо гарантий, а то вдруг опять акция "прикрути" и с кого спрашивать?

Ну да -- прочитать "где-то там" можно. Но "там" же можно про 7к семей прочитать.
Логично в одной статье и краткую "выжимку" дать...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:28

Re: Газ

Смысл вообще заморачиваться если потребление до 1000 кубов в год. А вообще пример надо брать с наших чинуш которые лапшу нам на уши наматывают... https://znaj.ua/politics/259984-novij-p ... bojkotuvav
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:57

"Ты прокредитовал Нафтогаз?! А теперь #прикрути!"-нормальные люди давно платят по счётчикам и все вентили и краны прикручивают. А Вы всё ещё улицу отапливаете?
igor_egor202
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