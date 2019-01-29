Газ "про запас" придбали вже більше 7 тисяч сімей
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:49
RomanTik написав: _hunter написав:
З моменту запуску 23 серпня групою Нафтогаз нового продукту для побутових споживачів «Газовий запас» в рамках акції #ТвояEнергонезалежність його придбали вже 7320 українських родин.
Что за статья странная: где этот продукт купить можно? -- что это вообще такое?
вот здесь можно прочитать подробнее
https://gas.ua/
а купить можно даже онлайн, здесь
https://104.ua/ua/news/id/tvoja-energonezalezhnist-jak-zabezpechiti-sebe-gaz-35190
но что-то я стремаюсь в нашем государстве давать деньги наперед без каких-либо гарантий, а то вдруг опять акция "прикрути" и с кого спрашивать?
Ну да -- прочитать "где-то там" можно. Но "там" же можно про 7к семей прочитать.
Логично в одной статье и краткую "выжимку" дать...
_hunter
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:28
Смысл вообще заморачиваться если потребление до 1000 кубов в год. А вообще пример надо брать с наших чинуш которые лапшу нам на уши наматывают...
https://znaj.ua/politics/259984-novij-p ... bojkotuvav
tigr-uu
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:57
"Ты прокредитовал Нафтогаз?! А теперь #прикрути!"-нормальные люди давно платят по счётчикам и все вентили и краны прикручивают. А Вы всё ещё улицу отапливаете?
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 18:29
Я себе взял такой запас. Мой расход в среднем 750 кубов в сезон. Таким образом надеюсь разгрузить комуналку зимой в отопительный сезон, так как увеличивпется электропотребление тоже.
sergeybelous1987
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:34
Информация к размышлению:
zzzzzz написав:
В сентябре ожидается максимальное заполнение ПХГ, что может привести к дальнейшему снижению цен.
viewtopic.php?p=4738865#p4738865 juristkostya написав:
а теперь вспомним, что именно а этом году впервые наш Нефтегаз предложил абонентам наперед выкупить зимние объемы газа по летней цене "дабы застраховать себя от роста цены в зимний период"
)))
Реально, в нынешнем Нефтегазе очень неглупые люди работают
viewtopic.php?p=4738925#p4738925
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