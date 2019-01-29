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juristkostya написав:а теперь вспомним, что именно а этом году впервые наш Нефтегаз предложил абонентам наперед выкупить зимние объемы газа по летней цене "дабы застраховать себя от роста цены в зимний период" ))) Реально, в нынешнем Нефтегазе очень неглупые люди работают
Если Нафтогаз таки подпишет контракт о прямых поставках с Газпромом, то цена газа для конечного потребителя может быть снижена на 25%. Как бы тут не прогадать с покупкой газа по предоплате по "летней" цене.
warlamp написав:Если Нафтогаз таки подпишет контракт о прямых поставках с Газпромом, то цена газа для конечного потребителя может быть снижена на 25%. Как бы тут не прогадать с покупкой газа по предоплате по "летней" цене.