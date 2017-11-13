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У Нацбанку анонсували випуск
монет номіналом 5 грн восени

У Нацбанку анонсували випуск монет номіналом 5 грн восени
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:41

У Нацбанку анонсували випуск монет номіналом 5 грн восени

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів глава Нацбанку Яків Смолій.

Дивися повний текст У Нацбанку анонсували випуск монет номіналом 5 грн восени.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 18:42

Зачем лишние затраты, производство товаров наладить, дать людям работу главнее
bklochok
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