Про це розповів глава Нацбанку Яків Смолій.
Дивися повний текст У Нацбанку анонсували випуск монет номіналом 5 грн восени.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:41
У Нацбанку анонсували випуск монет номіналом 5 грн восени
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Дивися повний текст У Нацбанку анонсували випуск монет номіналом 5 грн восени.
Додано: Чет 05 вер, 2019 18:42
Зачем лишние затраты, производство товаров наладить, дать людям работу главнее
Додано: Чет 05 вер, 2019 19:59
Именно, зачем затраты. Всех в безнал. Везде терминалы поставить и все. Кабачки теневым доходам. Плюсом - не нада выпускатьмукулатуру и металлолом с номиналами. Нолики на кампутере дорисовал и готово. ...
Но нет, не в этой стране...
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