Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.
Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:42
Українцям перерахують зарплати
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Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати.
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