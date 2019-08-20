Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.
Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 20:42
Українцям перерахують зарплати
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Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:22
Цікаві цифри
У моєї дружини 6500 нараховано, а на руки 5000 це вже з напругою і надбавками, вона бухгалтер в міській лікарні Камя'нець-Подільського. Де ви такі цифри бачите я не знаю
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:47
И откуда только у вас такая информация? Я штатный работник Скорой помощи и зарплата у меня 4800 гривен. Где ваши 8547???
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:38
какой то странный рост минималки... как можно в год прибавлять меньше чем на 500 грн? это и так смешная сумма, как по мне в 2021 году должно быть не меньше 5200 грн, а в 2022 - 5700 хотя и это будет мало с учетом инфляции и ростом цен
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