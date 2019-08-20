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перерахують зарплати

Українцям перерахують зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 20:42

Українцям перерахують зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Наразі місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.

Дивися повний текст Українцям перерахують зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:22

Цікаві цифри
У моєї дружини 6500 нараховано, а на руки 5000 це вже з напругою і надбавками, вона бухгалтер в міській лікарні Камя'нець-Подільського. Де ви такі цифри бачите я не знаю
master1603
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:47

И откуда только у вас такая информация? Я штатный работник Скорой помощи и зарплата у меня 4800 гривен. Где ваши 8547???
ziningosha67
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:38

какой то странный рост минималки... как можно в год прибавлять меньше чем на 500 грн? это и так смешная сумма, как по мне в 2021 году должно быть не меньше 5200 грн, а в 2022 - 5700 хотя и это будет мало с учетом инфляции и ростом цен
djvovan29
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:36

master1603, ну так город маленький у вас, поэтому такие зарплаты. Жили бы в городе с населением от 500+ человек, то смогла бы ваша жена при обычных знаниях работать бухгалтером минимум за 8000 на руки (т.е. 10 тыс для госстата)
jr_diava88
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:36

Я медицинская сестра амбулатории,работаю на 0.75 и моя месячная зп без вычислений 2622.Откуда у вас такие цифры???
matviyenko2412
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:51

djvovan29
так дефляція ж продовжиться. Чекаємо в 2022 - долар по 5,05, а Євро по 4,53.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:27

Толку от этих повышений,если ЗП растет на 100-500 раз в год.а Цены растут каждый день

Давайте доллар по 8... И евро по 7... Тогда и говорите про великий рост соц.составляющей
yura_dementev
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:46

ziningosha67, master1603 речь идет о средней! з.п. по Украине
oksanochkina2014
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:07

  yura_dementev написав:Давайте доллар по 8... И евро по 7... Тогда и говорите про великий рост соц.составляющей

Витя уже вышел.
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ruvex
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