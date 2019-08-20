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ФГВФО продасть ювелірні прикраси банку на 2 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 вер, 2019 21:22
Пропонуємо до обговорення:
11 вересня 2019 року ювелірні вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що належать банку, продадуть через голландський аукціон в системі ProZоrro.Продажі.
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