Українське підприємство АТ "Мотор Січ" не зможе продовжувати своє існування, орієнтуючись на внутрішній ринок.
Дивися повний текст На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51
На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51
Это пугалки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Национализировать и искать новых клиентов.
Кучма уже депутатам рассказывал про 200 миллиардов долларов для содержания ядерного комплекса.
Брехня и наглая ложь.
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