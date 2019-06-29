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На утримання Мотор Січ
потрібно 12 млрд на рік

На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51

На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік

Пропонуємо до обговорення:
Українське підприємство АТ "Мотор Січ" не зможе продовжувати своє існування, орієнтуючись на внутрішній ринок.

Дивися повний текст На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51

Это пугалки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Национализировать и искать новых клиентов.
Кучма уже депутатам рассказывал про 200 миллиардов долларов для содержания ядерного комплекса.
Брехня и наглая ложь.
anton_gms
 
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