Українське підприємство АТ "Мотор Січ" не зможе продовжувати своє існування, орієнтуючись на внутрішній ринок.
Дивися повний текст На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51
На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік.
Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51
Это пугалки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Национализировать и искать новых клиентов.
Кучма уже депутатам рассказывал про 200 миллиардов долларов для содержания ядерного комплекса.
Брехня и наглая ложь.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:13
Реальность?
Она такова:
Украинское государство не закупает украинские вертолетные двигатели, и украинские вертолеты(предпочитая европейские)
Россия построила свои мощности по производству вертолетных двигателей.
США и ЕС не нужны украинские двигатели, более того они являются прямыми конкурентами своей авиапромышленности.
Национализировать то конечно можно, только не превратится ли потом Мотор Сич во второй "Антонов", который уже пять лет "ищет новых клиентов" и за это время не смог собрать и продать ни одного самолета.
Теперь уже точно не вернусь
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