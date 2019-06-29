На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік

Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:13

anton_gms написав: Это пугалки, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Национализировать и искать новых клиентов.

Это пугалки, которые не имеют ничего общего с реальностью.Национализировать и искать новых клиентов.

Реальность?Она такова:Украинское государство не закупает украинские вертолетные двигатели, и украинские вертолеты(предпочитая европейские)Россия построила свои мощности по производству вертолетных двигателей.США и ЕС не нужны украинские двигатели, более того они являются прямыми конкурентами своей авиапромышленности.Национализировать то конечно можно, только не превратится ли потом Мотор Сич во второй "Антонов", который уже пять лет "ищет новых клиентов" и за это время не смог собрать и продать ни одного самолета.