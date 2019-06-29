На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік

Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:39

1glush_auto написав: Господа это последний работающий завод в Украине высокотехнологичной продукции, который сохранил Богуслаев. Именно по этому идет такая шумиха на высшем уровне.

Украине нужно сохранить его любым способом. Господа это последний работающий завод в Украине высокотехнологичной продукции, который сохранил Богуслаев. Именно по этому идет такая шумиха на высшем уровне.Украине нужно сохранить его любым способом.

Все якось дуже мрачно. Останній високотехнологічний завод - треба зберегти! Але його продукція нікому не потрібна. Що тепер робити? Ліквідуєш завод - знищиш Запоріжжя. А це єдине місто в Україні (а мабуть і в світі) в якому є високотехнологічний завод і науковці згодні працювати за 200-500долл.От тільки виникають питання:- якщо для України так важливо зберегти завод - чому тоді не важлива продукція цього заводу?- якщо нікому не потрібна продукція і немає можливості/бажання вести подальші розробки, аби вона стала потрібна - то навіщо відмивати кошти, які можна було б витратити у вигляді виплат по безробіттю тим же працівникам на протязі 3-х місяців? Це було б дешевше і відновило б логіку. Адже, наскільки я розумію, якщо у тебе нічого не купляють - ти нічого не виробляєш; якщо ти нічого не виробляєш - у тебе ніхто не працює; якщо у тебе ніхто не працює - то всі співробітники дармоїди (вибачте мені за це слово). І, як часто буває - із-за недороботки одних - всі інші страждають.