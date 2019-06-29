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На утримання Мотор Січ
потрібно 12 млрд на рік

На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51

На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік

Пропонуємо до обговорення:
Українське підприємство АТ "Мотор Січ" не зможе продовжувати своє існування, орієнтуючись на внутрішній ринок.

Дивися повний текст На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 22:51

Это пугалки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Национализировать и искать новых клиентов.
Кучма уже депутатам рассказывал про 200 миллиардов долларов для содержания ядерного комплекса.
Брехня и наглая ложь.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 06:13

  anton_gms написав:Это пугалки, которые не имеют ничего общего с реальностью.
Национализировать и искать новых клиентов.


Реальность?
Она такова:
Украинское государство не закупает украинские вертолетные двигатели, и украинские вертолеты(предпочитая европейские)
Россия построила свои мощности по производству вертолетных двигателей.
США и ЕС не нужны украинские двигатели, более того они являются прямыми конкурентами своей авиапромышленности.

Национализировать то конечно можно, только не превратится ли потом Мотор Сич во второй "Антонов", который уже пять лет "ищет новых клиентов" и за это время не смог собрать и продать ни одного самолета.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:10

Re: На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік

  Shram написав:Национализировать то конечно можно, только не превратится ли потом Мотор Сич во второй "Антонов"

Потому нужно СП, здесь оставить R&D отдел (т.е. разработку), а производство отдать в Китай, там для этого строится копия Мотор-Сич с 2016 года за деньги Китая.
И сделать как с АйФоном - стоит 1000 у.е. из которых Китайцы за производство получают 100 у.е., а США за разработку получает 900 у.е.
Сейчас 21-й век на дворе - нужно продавать МОЗГИ/ЗНАНИЯ/ТЕХНОЛОГИИ, а не производство.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:30

Для вас це тільки привід для дискусії, а для Запоріжжя - це одне з життєво важливих підприємств для працюють унікальній фахівці. Як і Південмаш будуть робити тролейбуси??? Скільки ж бруду та тупості накоїли за останні роки !!!
olegpm16
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:47

  LutsMan написав:
  Shram написав:Национализировать то конечно можно, только не превратится ли потом Мотор Сич во второй "Антонов"

Потому нужно СП, здесь оставить R&D отдел (т.е. разработку), а производство отдать в Китай, там для этого строится копия Мотор-Сич с 2016 года за деньги Китая.
И сделать как с АйФоном - стоит 1000 у.е. из которых Китайцы за производство получают 100 у.е., а США за разработку получает 900 у.е.
Сейчас 21-й век на дворе - нужно продавать МОЗГИ/ЗНАНИЯ/ТЕХНОЛОГИИ, а не производство.


Только вот беда - "друзья-партнеры" американцы категорически против сотрудничества предприятия Мотор Сич и Китая
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:12

  Shram написав:
  LutsMan написав:
  Shram написав:Национализировать то конечно можно, только не превратится ли потом Мотор Сич во второй "Антонов"

Потому нужно СП, здесь оставить R&D отдел (т.е. разработку), а производство отдать в Китай, там для этого строится копия Мотор-Сич с 2016 года за деньги Китая.
И сделать как с АйФоном - стоит 1000 у.е. из которых Китайцы за производство получают 100 у.е., а США за разработку получает 900 у.е.
Сейчас 21-й век на дворе - нужно продавать МОЗГИ/ЗНАНИЯ/ТЕХНОЛОГИИ, а не производство.


Только вот беда - "друзья-партнеры" американцы категорически против сотрудничества предприятия Мотор Сич и Китая

Потому как понимают очевидное: через год-два появится китайская копия за 200 (условно)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:20

Только вот беда - "друзья-партнеры" американцы категорически против сотрудничества предприятия Мотор Сич и Китая

Потому как понимают очевидное: через год-два появится китайская копия за 200 (условно)[/quote]
Может и не появиться - копию АЛ-31Ф китайцы пытаются сделать уже почти 30 лет. Получается плохо. А по цифрам все верно - не может на предприятии с оборотом 10 млрд. грн. в год работать 32 тыс. сотрудников (не прокормить)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:30

Господа это последний работающий завод в Украине высокотехнологичной продукции, который сохранил Богуслаев. Именно по этому идет такая шумиха на высшем уровне.
Украине нужно сохранить его любым способом.
1glush_auto
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:39

  1glush_auto написав:Господа это последний работающий завод в Украине высокотехнологичной продукции, который сохранил Богуслаев. Именно по этому идет такая шумиха на высшем уровне.
Украине нужно сохранить его любым способом.

Все якось дуже мрачно. Останній високотехнологічний завод - треба зберегти! Але його продукція нікому не потрібна. Що тепер робити? Ліквідуєш завод - знищиш Запоріжжя. А це єдине місто в Україні (а мабуть і в світі) в якому є високотехнологічний завод і науковці згодні працювати за 200-500долл.
От тільки виникають питання:
- якщо для України так важливо зберегти завод - чому тоді не важлива продукція цього заводу?
- якщо нікому не потрібна продукція і немає можливості/бажання вести подальші розробки, аби вона стала потрібна - то навіщо відмивати кошти, які можна було б витратити у вигляді виплат по безробіттю тим же працівникам на протязі 3-х місяців? Це було б дешевше і відновило б логіку. Адже, наскільки я розумію, якщо у тебе нічого не купляють - ти нічого не виробляєш; якщо ти нічого не виробляєш - у тебе ніхто не працює; якщо у тебе ніхто не працює - то всі співробітники дармоїди (вибачте мені за це слово). І, як часто буває - із-за недороботки одних - всі інші страждають.
jeugen
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