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На утримання Мотор Січ
потрібно 12 млрд на рік

На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:55

У Богуслаева завод нужно отобрать (он персоналу зарплату платит минималку, а сотрудники остаются работать и вечером и выходят по выходным чтобы больше получалось) а так на заводе сейчас все как при совке. Только в некоторых цехах есть командировки загран, все остальное - там болото и никакой перспективы.
Diablo1977
 
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