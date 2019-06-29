На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік

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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:55
У Богуслаева завод нужно отобрать (он персоналу зарплату платит минималку, а сотрудники остаются работать и вечером и выходят по выходным чтобы больше получалось) а так на заводе сейчас все как при совке. Только в некоторых цехах есть командировки загран, все остальное - там болото и никакой перспективы.
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