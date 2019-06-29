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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:55
У Богуслаева завод нужно отобрать (он персоналу зарплату платит минималку, а сотрудники остаются работать и вечером и выходят по выходным чтобы больше получалось) а так на заводе сейчас все как при совке. Только в некоторых цехах есть командировки загран, все остальное - там болото и никакой перспективы.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:45
Что-то большевизмом запахло.
Прямо хоть на лозунги вешай - "Заводы отнять, ибо рабочих эксплуатируют зажравшиеся буржуи!"
Теперь уже точно не вернусь
Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:21
Re: На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік
Кто сказал: "не потібна"? Она нужна еще и как - то же НАТО в Афгане на Ми летает, куча вертолетов в африке и латинской америке... И двигатели у них нуждаются в замене по наработке моточасов, а не по выходу из строя. Рынок сбыта достаточный, работать только правильно надо, а не ахинею нести.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:46
Radon
Тримай +1.
В своєму посту я мав на увазі - що завод штучно зливають, як усі попередні. Тільки раніше зливали нашим можновладцям і таким же антипіаром знижували вартість. А тут - невідомо кому... покищо.
До речі, якщо комусь цікава моя думка - вважаю, що китайці, як власники - це далеко не найгірший варіант розвитку подій. І навіть, якщо США відмовиться надавати нам транші та продавати газ. Але можливі побічні відмови в допомозі від МВФ, ... та й партнери китайців - наш ворог...
Та все ж таки, можна ризикнути і пройти екзамен на якість наших дипломатів...
Все буде добре!
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