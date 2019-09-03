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На утримання Мотор Січ
потрібно 12 млрд на рік

На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:55

У Богуслаева завод нужно отобрать (он персоналу зарплату платит минималку, а сотрудники остаются работать и вечером и выходят по выходным чтобы больше получалось) а так на заводе сейчас все как при совке. Только в некоторых цехах есть командировки загран, все остальное - там болото и никакой перспективы.
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:45

  Diablo1977 написав:У Богуслаева завод нужно отобрать (он персоналу зарплату платит минималку, а сотрудники остаются работать и вечером и выходят по выходным чтобы больше получалось) а так на заводе сейчас все как при совке. Только в некоторых цехах есть командировки загран, все остальное - там болото и никакой перспективы.


Что-то большевизмом запахло.
Прямо хоть на лозунги вешай - "Заводы отнять, ибо рабочих эксплуатируют зажравшиеся буржуи!"
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 14:21

Re: На утримання Мотор Січ потрібно 12 млрд на рік

  jeugen написав:Але його продукція нікому не потрібна.
Кто сказал: "не потібна"? Она нужна еще и как - то же НАТО в Афгане на Ми летает, куча вертолетов в африке и латинской америке... И двигатели у них нуждаются в замене по наработке моточасов, а не по выходу из строя. Рынок сбыта достаточный, работать только правильно надо, а не ахинею нести.
Radon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 15:46

Radon
Тримай +1.
В своєму посту я мав на увазі - що завод штучно зливають, як усі попередні. Тільки раніше зливали нашим можновладцям і таким же антипіаром знижували вартість. А тут - невідомо кому... покищо.
До речі, якщо комусь цікава моя думка - вважаю, що китайці, як власники - це далеко не найгірший варіант розвитку подій. І навіть, якщо США відмовиться надавати нам транші та продавати газ. Але можливі побічні відмови в допомозі від МВФ, ... та й партнери китайців - наш ворог...
Та все ж таки, можна ризикнути і пройти екзамен на якість наших дипломатів...
Все буде добре!
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:37

Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву
«Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт, и закрыт окончательно. Все болевые точки, которые, действительно, мы еще испытывали в 2014 году, пройдены. Это были в основном двигатели для вертолетов от компании «Мотор Сич» и турбинные установки, редукторы для кораблей классов «корвет» и «фрегат», ­­– заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Что касается николаевского завода «Зоря – Машпроект», то отказ от сотрудничества с Россией поставил его на грань выживания. Это лишило предприятие среднесрочных заказов сразу на 750 млн долларов. Тогда как сам завод по мировым меркам небольшой. В 2013 году ему удалось продать продукции почти на 400 млн долларов. Это был самый успешный год за всю историю предприятия. При этом 75% этих продаж приходилось на российские.

https://vz.ru/economy/2019/9/9/996811.html
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 08:38

Волгарь
Вот почему в ваших новостях всегда так: если нам в чем-то плохо - то обязательно необходимо написать о том, что тот, кто к этому подвел - еще хуже. И зачем изначально путать цифры: - отказ от сотрудничества лишил среднесрочных заказов на 750млн, а в самый успешный год завод продал продукции России на 300млн (75% от 400)?
jeugen
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