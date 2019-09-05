RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ТОП-10 популярних легкових
електромобілів в Україні

ТОП-10 популярних легкових електромобілів в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:26

ТОП-10 популярних легкових електромобілів в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Укравтопром.

Дивися повний текст ТОП-10 популярних легкових електромобілів в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90722
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:26

Kangoo Z.E. - це легковик, макс маса десь 2.2т. буває пас/вантаж, і те і те може бути комерційни. Ліфчик-таксі бачили? То він комерційний? Той хто повторює слова бовдура не бовдур?
noyesnoyes
 
Повідомлень: 212
З нами з: 29.11.12
Подякував: 75 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запрацював Фонд енергоефективності
R2 » Чет 05 вер, 2019 09:14
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 09:14
vor12
В Україні внутрішня торгівля зросла на 5% за перше півріччя
R2 » Чет 05 вер, 2019 07:30
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 вер, 2019 07:30
nvvetal
Зростанню економіки на 40% в Україні завадить...
R2 » Сер 04 вер, 2019 08:08
3 98
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 13:58
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75629)
06.09.2019 10:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.