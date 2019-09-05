Про це повідомляє Укравтопром.
Дивися повний текст ТОП-10 популярних легкових електромобілів в Україні.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:26
ТОП-10 популярних легкових електромобілів в Україні
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Дивися повний текст ТОП-10 популярних легкових електромобілів в Україні.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:26
Kangoo Z.E. - це легковик, макс маса десь 2.2т. буває пас/вантаж, і те і те може бути комерційни. Ліфчик-таксі бачили? То він комерційний? Той хто повторює слова бовдура не бовдур?
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