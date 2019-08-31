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Високі темпи зростання
зарплат стимулюватимуть...

Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:42

Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів Голова Національного банку Яків Смолій.

Дивися повний текст Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть підвищення цін - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:42

Шановні модератори - назва статті абсолютно не відповідає її вмісту. В статті жодним боком не згадується про ціни. Лише про "покращення" ВВП та споживчих настроїв і можливі загрози цьому.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:13

jeugen

здесь давно содержание не соответствует заголовкам - жОлтая пресса

также часто встречаются статейки, в которых ОДНО предложение переписано с изменением местоположения членов предложения раз эдак пять

Гаврила был... :D
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:59

Re: Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть...

  PV написав:также часто встречаются статейки, в которых ОДНО предложение переписано с изменением местоположения членов предложения раз эдак пять

Це я помітив. Що в кожній статті описано одне і те ж, як мінімум по 2 рази. Перший раз від оператора БД, другий - цитата.
jeugen
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