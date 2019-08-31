Про це розповів Голова Національного банку Яків Смолій.
Дивися повний текст Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть підвищення цін - НБУ.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:42
Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть підвищення цін - НБУ.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:42
Шановні модератори - назва статті абсолютно не відповідає її вмісту. В статті жодним боком не згадується про ціни. Лише про "покращення" ВВП та споживчих настроїв і можливі загрози цьому.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:13
jeugen
здесь давно содержание не соответствует заголовкам - жОлтая пресса
также часто встречаются статейки, в которых ОДНО предложение переписано с изменением местоположения членов предложения раз эдак пять
Гаврила был...
Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:59
Re: Високі темпи зростання зарплат стимулюватимуть...
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