Якщо людина не має з собою громадянського паспорта, вона може пред'явити закордонний і отримати в банку потрібну послугу.
Дивися повний текст Банкірам дозволили обслуговувати українців за закордонними паспортами.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:53
Банкірам дозволили обслуговувати українців за...
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Дивися повний текст Банкірам дозволили обслуговувати українців за закордонними паспортами.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:53
по намахуванню клієнтів наші банкіри впєрєді планєти всєй. а дотримуватись світової практики встановлення особи їм проблемно.
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