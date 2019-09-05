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Банкірам дозволили
обслуговувати українців за...

Банкірам дозволили обслуговувати українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:53

Банкірам дозволили обслуговувати українців за...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо людина не має з собою громадянського паспорта, вона може пред'явити закордонний і отримати в банку потрібну послугу.

Дивися повний текст Банкірам дозволили обслуговувати українців за закордонними паспортами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:53

по намахуванню клієнтів наші банкіри впєрєді планєти всєй. а дотримуватись світової практики встановлення особи їм проблемно.
igorbuda52
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