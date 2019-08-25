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Міжбанк: як позначиться на
ринку зниження облікової ставки

Міжбанк: як позначиться на ринку зниження облікової ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:44

Міжбанк: як позначиться на ринку зниження облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Цієї п'ятниці на ситуацію на валютному ринку вплинуть.

Дивися повний текст Міжбанк: як позначиться на ринку зниження облікової ставки.
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