Цієї п'ятниці на ситуацію на валютному ринку вплинуть.
Дивися повний текст Міжбанк: як позначиться на ринку зниження облікової ставки.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:44
Міжбанк: як позначиться на ринку зниження облікової ставки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: як позначиться на ринку зниження облікової ставки.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 11:44
Только мне кажется, что заголовок, судя по содержанию статьи, нужно поменять?
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:22
Какой заголовок предлагаете? И конкретизируйте свое замечание.
В тексте публикации говорится и о межбанковском курсе, и о реакции рынков на понижение учетной ставки НБУ.
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