RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк виплатить великі суми
за ВВП-варрантами через...

Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12

Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через...

Пропонуємо до обговорення:
У разі значного росту економіки Україна змушена буде сплатити великі суми за ВВП-варрантами.

Дивися повний текст Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через зростання економіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90725
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12

3.2 млрд долларов, не млн.

То ли Чурий - ламер, то ли редактор )))
3-е_сентября
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 03.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Через невиконання плану з видобутку газу бюджет може...
R2 » Сер 04 вер, 2019 08:55
4 90
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 вер, 2019 10:41
blueiceua
Голова ЄБРР в Україні подасть до суду на Нацбанк
R2 » Вів 03 вер, 2019 15:09
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 вер, 2019 15:09
Rainbow
Нацбанк збільшив обсяги поповнення золотовалютних...
R2 » Вів 27 сер, 2019 11:24
1 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 сер, 2019 12:23
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16375)
06.09.2019 13:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.