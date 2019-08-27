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Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12
Пропонуємо до обговорення:
У разі значного росту економіки Україна змушена буде сплатити великі суми за ВВП-варрантами.
Дивися повний текст Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через зростання економіки
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12
3.2 млрд долларов, не млн.
То ли Чурий - ламер, то ли редактор )))
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