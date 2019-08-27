У разі значного росту економіки Україна змушена буде сплатити великі суми за ВВП-варрантами.
Дивися повний текст Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через зростання економіки.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12
Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через...
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Дивися повний текст Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через зростання економіки.
Додано: Суб 07 вер, 2019 10:19
3-е_сентября То не Чурий ламер, то редактор и журналисты повторяют цифры не понимая сути до конца, отсюда и опечатки такого масштаба.
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:39
Украина кормит весь мир кроме своих граждан которые получают самые маленькие соцвыплаты в европе
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