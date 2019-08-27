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Нацбанк виплатить великі суми
за ВВП-варрантами через...

Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12

Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через...

Пропонуємо до обговорення:
У разі значного росту економіки Україна змушена буде сплатити великі суми за ВВП-варрантами.

Дивися повний текст Нацбанк виплатить великі суми за ВВП-варрантами через зростання економіки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 12:12

3.2 млрд долларов, не млн.

То ли Чурий - ламер, то ли редактор )))
3-е_сентября
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 10:19

3-е_сентября То не Чурий ламер, то редактор и журналисты повторяют цифры не понимая сути до конца, отсюда и опечатки такого масштаба. :-)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:39

Украина кормит весь мир кроме своих граждан которые получают самые маленькие соцвыплаты в европе
blueiceua
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