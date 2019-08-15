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Верховний Суд захистив інтереси держави, порушені через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 вер, 2019 13:27
Пропонуємо до обговорення:
Верховний Суд відмовив ПАТ «Азот» у скасуванні рішення про анулювання договору переведення боргу, укладеного з ПАТ «Черкасиобленерго».
Дивися повний текст Верховний Суд захистив інтереси держави, порушені через укладення незаконних угод
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